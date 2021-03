Een bedrijfspand aan de Lunettenbaan in de Utrechtse wijk Lunetten is donderdagochtend overvallen. De politie is op zoek naar de verdachte die er te voet vandoor is gegaan.

Bij de overval raakte niemand gewond.

De man gebruikte een steekwapen bij de overval en ging ervandoor met een onbekende buit, zo meldt de politie.