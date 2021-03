De provincie Utrecht en vijftien gemeenten vragen in een brief aan het kabinet om meer financiële steun voor ondernemers van essentiële winkels en horeca.

De provincie en gemeenten schrijven dat bij de ondernemers een gebrek aan perspectief en machteloosheid ontstaat als gevolg van de coronamaatregelen. Ze vragen het kabinet daarom meer te doen.

"We zien in toenemende mate dat de huidige steunmaatregelen niet voorzien in de noodzakelijke ondersteuning van veel ondernemers van niet-essentiële winkels en horeca. Ze staan op omvallen. Het zou dramatisch zijn wanneer veel bedrijven, met zicht op het einde van de coronacrisis, toch niet weten te overleven."

Volgens de provincie en gemeenten zijn omzetdalingen tot 90 procent geen uitzondering. Ook raken de maatregelen veel ondernemers mentaal. "Ondernemers voelen zich eenzaam. Dat komt boven op de stress en onrust die zij hebben over het voortbestaan van hun levenswerk."

De provincie en gemeenten willen naast meer financiële steun dat banken en vastgoedeigenaren worden aangespoord coulance te tonen.

De brief is ondertekend door de provincie en gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.