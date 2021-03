Op de Scharleistraat in de Utrechtse wijk Parkwijk is bij het gelijknamige winkelcentrum aan het begin van de dinsdagmiddag een automobiliste deels in een sloot gereden.

Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur. De bestuurster reed tussen een boom en een geparkeerde auto door en kwam vervolgens in de sloot terecht. Ze heeft hierbij de geparkeerde auto geraakt.

Waardoor het voertuig in de sloot belandde, is nog onbekend. Er werd een ambulance opgeroepen die de vrouw ter plaatse heeft gecontroleerd. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

Een berger kwam ter plaatse om de auto uit het water te halen.