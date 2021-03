Een vrachtauto is dinsdagochtend tegen een boom aangereden op de Nicolaas Sopingiusstraat in Utrecht, zo meldt de handhaving in Utrecht op Instagram.

Door de harde knal is de boom gevaarlijk schuin komen te hangen over een deel van de straat. Om te voorkomen dat de boom omvalt op de weg of op huizen, moet deze gekapt worden.

Handhavers hebben het gebied rondom de boom hiervoor afgezet. De bestuurder van de vrachtauto is niet gewond geraakt. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onbekend.