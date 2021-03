In de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht is een grote nederzetting uit de zevende en achtste eeuw na Christus gevonden. De vondst moet volgens de gemeente voor nog meer duidelijkheid zorgen over het vroege Utrecht.

Het is nog niet duidelijk van wie de nederzetting was, wie er gebruik van heeft gemaakt en wat er allemaal mee is gebeurd.

De Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht-Oost ging vorig jaar februari ongeveer een jaar dicht voor doorgaand autoverkeer. De straat wordt namelijk opnieuw ingericht. De rijbaan wordt versmald, het aantal parkeerplekken voor fietsen wordt uitgebreid en er moet meer groen komen.

In november vorig jaar werd tijdens deze werkzaamheden al een skelet gevonden. Die zou uit de negentiende eeuw komen, zeiden de archeologen destijds.