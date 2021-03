Mbo-studenten gaan de GGD in de regio Utrecht helpen met het vaccineren tegen COVID-19. Donderdag starten ze samen een pilot in de vaccinatiestraat in Houten.

Het gaat om tweede- en derdejaars studenten van ROC Midden-Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort van de opleidingen Doktersassistente en Verpleegkunde.

GGD Utrecht geeft hen een aanvullende opleiding en beoordeelt de studenten. Als de pilot slaagt, worden deze en meer mbo-studenten ingezet voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht.

ROC Midden-Nederland haalde eerder al priklessen naar voren. Normaal gesproken vinden die lessen aan het eind van het studiejaar plaats.