Het Utrechts Archief gaat de open beeldcollectie beschikbaar maken via Wikimedia Commons. Onder meer de historische kaartencollectie en de prentencollectie worden openbaar gemaakt.

Op deze manier moet de beeldcollectie van Het Utrechts Archief beter vindbaar en bruikbaar zijn. Al het beeld dat te vinden is via Wikimedia Commons is gratis en het is voor iedereen toegestaan de bestanden vrij te gebruiken.

De historische kaartencollectie en de collectie van de spoorwegen staan al online. Uiteindelijk moeten alle afbeeldingen uit de open collectie van Het Utrechts Archief te vinden zijn op de site.