Een 25-jarige man is zondag rond 22.45 uur op de Oudegracht in Utrecht om het leven gekomen. Hij viel ter hoogte van de Viebrug ongeveer 5 meter naar beneden. Getuigen meldden het ongeval bij de politie.

Het slachtoffer werd aangetroffen bij de werfkelders. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Onder andere een traumateam was ter plaatse.

De politie spreekt van een ongeval. Of de man had gedronken, is nog niet bekend. "Hij viel over de reling en is heel onfortuinlijk terechtgekomen", aldus de politiewoordvoerder.