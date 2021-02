Hoewel de nood enorm is, doen Utrechtse horecaondernemers niet mee aan een protestactie om de terrassen komende dinsdag op te bouwen.

Een groep cafébazen in Brabant kondigde afgelopen week aan om de terrassen te openen, omdat ze de gedwongen sluiting meer dan zat zijn. Ook in andere steden is actie, maar dan milder. In Rotterdam gaat een deel van de tafels en stoelen enkel symbolisch naar buiten; klanten worden niet bediend.

In Utrecht zijn voor zover bekend geen plannen om bij de protesten aan te sluiten. Eigenaar Richard den Hartog van café Het College ziet weinig bereidheid om actie te voeren. "Het aantal gevaccineerde mensen en het weer laat het nu nog niet toe om de terrassen te openen. Het is nu niet verstandig, maar ik heb wel begrip voor de emoties. Ondernemers trekken het niet meer."

Ook Erik Derksen, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht, verwacht dat het dinsdag stil blijft in de stad. "Iedere ondernemer moet de eigen keuze maken. Vanuit Koninklijke Horeca blijven we nog even wachten tot dat we open mogen. De druk die uit een actie voortvloeit, kan wel helpen."

Derksen heeft goede hoop dat de verlichting nabij is. "Ik weet dat de burgemeester achter de schermen goed bezig is. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."

Frustratie doordat gemeente laat ingrijpt bij drukte in parken

Bij de Utrechtse horeca is wel forse chagrijn over de gang van zaken afgelopen week. Tijdens de uitzonderlijke warme dagen was het vol in de Utrechtse parken. Tot frustratie van Sidney Rubens, die onder meer restaurant ROOST aan de Singel in park Paardenveld bezit, greep de gemeente pas laat in.

"Het park zat de hele dag vol met jongeren, met uitzondering van mijn terras. Ze hadden kratten bier en geluidsboxen mee. Pas om 16.45 uur kwam de gemeente om te handhaven. Dat had veel eerder gemoeten."

Ook Rubens wil nog liever even geduld betrachten, zodat de opening echt veilig kan en de deuren in een later stadium niet weer dicht moeten.