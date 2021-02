Middelbare scholieren kunnen vanaf maandag na weken weer terug naar school. Middelbare scholen in Utrecht hebben echter moeite met het vinden van veilige uitwijklocaties, zoals sportzalen, leegstaande kantoren en buurthuizen. Dat soort locaties zijn nodig om de anderhalvemetermaatregel in het onderwijs te blijven waarborgen.

Dinsdag werd officieel bekend dat middelbare scholen vanaf maandag tenminste één dag per week weer leerlingen mogen ontvangen. Voor scholen een grote puzzel, omdat de meeste schoolgebouwen en lokalen niet groot genoeg zijn om alle leerlingen te verwelkomen en tegelijkertijd de coronamaatregelen te handhaven

Om ervoor te zorgen dat de scholen in Utrecht na de krokusvakantie toch op een veilige manier open kunnen, zochten de gemeente en schoolbesturen de afgelopen dagen druk naar mogelijke uitwijklocaties.

"De gemeente is druk bezig geweest om de benodigde locaties voor anderhalvemeteronderwijs in het voortgezet onderwijs te inventariseren", aldus gemeentewoordvoerster Marieke Ruijgrok.

Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. "Het is organisatorisch erg ingewikkeld", zegt Bram Donkers van scholenkoepel Nuovo. "Je moet rekening houden met fietsafstanden en hoeveel leerlingen er per uitwijklocatie ontvangen kunnen worden."

Gemeente ontvangt veel tips, voorstel mogelijk komende week

De gemeente ontving deze week veel tips, maar over welke school naar welke locatie kan uitwijken, is nog niet veel duidelijk.

"De gemeente is nu bezig met het matchen van vraag en aanbod. Het ziet ernaar uit dat we voor de meeste aanvragen komende week een voorstel kunnen doen", aldus Ruijgrok.

Ook is de gemeente bezig met het organiseren van ondersteuning om het onderwijs op de alternatieve locaties mogelijk te kunnen maken.

Ondanks alle onduidelijkheid is het maandag zover. "Ook als we geen uitwijkplekken hebben, gaan we natuurlijk gewoon open, maar we hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Onze roostermakers zitten klaar om op korte termijn nog aanpassingen te kunnen doen", aldus Donkers.