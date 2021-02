De politie in Utrecht heeft vrijdag zo'n honderd personen aangehouden op meerdere plekken in die stad. De arrestanten waren betrokken bij acties van klimaatactiegroep Extinction Rebellen, waarbij onder meer wegen werden geblokkeerd. Elders in het land werd ook gedemonstreerd door de klimaatactivisten.

Volgens de politie hielden de demonstranten in Utrecht zich niet aan de coronamaatregelen en negeerden ze politiebevelen.

De activisten trokken onder de noemer 'Lenterebellie' vanaf 9.00 uur als een "zwermende, bewegende blokkade" door Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, om in de aanloop naar de verkiezingen aandacht te vragen voor het klimaat. Ook in Tilburg vindt vrijdagmiddag een demonstratie plaats, die volgens de gemeente "gemoedelijk" verloopt.

In Utrecht werd een deel van de activisten op de Maliesingel ingesloten door de politie, aangehouden en in bussen gezet. Een ander deel van de Utrechtse groep hield een tocht over de Kardinaal de Jongweg en de Talmalaan en werd vervolgens tegengehouden door de politie op de hoek van de Kaatstraat en de Zeedijk. Een aantal van hen werd daar aangehouden en weggevoerd in bussen, andere demonstranten bleven zitten en lijmden zich vast aan de grond. Zij werden even later losgemaakt door de politie en aangehouden.

Een betoging op vrijdagochtend op het Jaarbeursplein, die van tevoren was aangemeld bij de gemeente, verliep rustig. Daar werden geen aanhoudingen gedaan.

Demonstranten in Amsterdam verplaatst

Leden van Extinction Rebellion blokkeerden in Amsterdam de Overtoom. Zij werden 'bestuurlijk verplaatst' door de politie en gedropt aan de rand van de stad. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat aan NU.nl weten dat daarbij niemand werd gearresteerd.

Extinction Rebellion benadrukte vooraf dat er bij alle activiteiten rekening werd gehouden met de coronamaatregelen. Zaterdag gaan de klimaatacties verder in steden als Arnhem, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Alkmaar, Deventer en Roermond.