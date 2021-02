Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion zijn vrijdag in Utrecht aangehouden. Op zes plekken in de stad werd gedemonstreerd om meer aandacht voor de klimaatcrisis te vragen.

Op het Jaarbeursplein begon om 9.00 uur een demonstratie en in Park Lepelenburg stonden vrijdagochtend ongeveer twaalf demonstranten. Politie is te paard aanwezig in de stad en er staan meerdere politiebusjes.

De politie had op voorhand gezegd demonstranten te zullen aanhouden als ze door Park Lepelenburg zouden lopen. Dat gebeurde ook en vervolgens zijn alle actievoerders in het park opgepakt en afgevoerd. Ook elders in de stad zijn tientallen demonstranten aangehouden.

De gemeente kondigde donderdag al aan op te treden tegen het zogenoemde lenteoffensief van Extinction Rebellion.



Woordvoerder Lynn Eekhof zei donderdag dat de organisatie wil dat de klimaatcrisis hét verkiezingsthema wordt en dat politici eerlijk zijn over wat ze daaraan willen doen. Op 17 maart worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden.