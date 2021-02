De Utrechtse start-up Orbisk heeft 100.000 euro gewonnen tijdens de finale van de Postcode Lotteries Green Challenge, een internationale competitie voor groene start-ups.

Orbisk ontwikkelde de eerste voedselafvalmonitor met AI (kunstmatige intelligentie)-beeldherkenningssoftware, waarmee afval in keukens volledig automatisch wordt geregistreerd.

Door datarapportage kan een restaurant inzien waar en wanneer voedsel structureel verloren gaat en met die informatie processen aanpassen en verspilling verminderen. Dit kan leiden tot een afname in voedselafval tot 70 procent.

"De exposure, het prijzengeld en de erkenning dat wij één van de meest vooruitstrevende duurzame oplossingen zijn geeft ons een enorme boost", zegt medeoprichter en managing director Olaf van der Veen. "Voedselverspilling zit overal in de horeca, in restaurants groot en klein. Deze nominatie gaat ons helpen om ons product gemeengoed te maken in de industrie, zodat ieder restaurant aan de slag kan met het terugdringen van haar voedselverspilling."

De Postcode Loterij organiseerde de competitie dit jaar voor de veertiende keer voor een groenere wereld. Behalve het prijzengeld krijgt de start-up een half jaar ondersteuning en coaching in het verder brengen van hun onderneming.