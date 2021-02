Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand op de P.A. de Genestestraat in Utrecht. De politie gaat uit van brandstichting.

Rond 1.45 uur kwam een melding over de autobrand binnen. De auto is compleet verwoest en ook de ernaast geparkeerde auto raakte zwaar beschadigd.

De politie denkt dat de verdachte is weggerend in de richting van de J. Kinderstraat en roept mogelijke getuigen op zich te melden.