De verbouwing van de Bethelkerk in de Utrechtse wijk Zuilen tot buurtklooster ligt stil. De gemeente weigert een vergunning te verlenen om zonnepanelen op het kerkdak te leggen.

De kerk in Zuilen, die is ontstaan uit een fusie van de Bethelkerk met de Oranjekapel, wil het gebouw aan de Burgemeester Norbruislaan samen met de kerkgemeenschap Blossom030 een tweede leven geven. In de kerk moeten zeven woningen komen, die samen een modern klooster gaan vormen. Daarnaast blijft op de begane grond ruimte voor kerkelijke vieringen.

De kerk moet zelf de energie gaan opwekken die nodig is om het gebouw te kunnen verwarmen, koelen en ventileren. "De plannen daarvoor zijn klaar, de financiering is rond en aan energie om het plan te gaan realiseren ontbreekt het niet in de wijk", zegt Kirsten Alblas van Blossom030.

Dat de aannemer desondanks nog niet met de verbouwing is begonnen, ligt volgens Alblas aan de gemeente Utrecht. Die weigert een vergunning te verlenen om zonnepanelen op het dak te leggen omdat de kerk uit 1956 een gemeentelijk monument is.

De opstelling van de gemeente heeft verstrekkende gevolgen, zegt Alblas. "Zonder zonnepanelen gaat dit unieke plan niet door en daarmee is het een gemiste kans voor de buurt en voor de stad."

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad heeft het college onlangs gevraagd de Bethelkerk als proefproject aan te merken en toestemming te geven voor zonnepanelen. Het college gaf onlangs op deze manier ook toestemming voor zonnepanelen op het dak van een spoorwachtershuisje aan de Zonstraat.