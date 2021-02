De Uithoflijn in Utrecht kampt dinsdag opnieuw met een grote wisselstoring. Daardoor rijdt tot zeker 19.00 uur de helft minder trams op het traject tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park.

Het is voor de derde keer in acht dagen dat de Uithoflijn te kampen heeft met een wisselstoring. Vorige week dinsdag was de smeltende sneeuw de oorzaak van de uitval. Het is niet duidelijk wat de huidige storing veroorzaakt.

Volgens vervoerder U-OV moeten reizigers rekening houden met tien minuten extra reistijd.