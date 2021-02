De politie heeft vorig weekend een man aangehouden op verdenking van diefstal van iPads in kinderdagverblijven in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Acht tablets werden teruggevonden.

Agenten betrapten vorige week een inbreker in het kinderdagverblijf aan de Langerakbaan in Leidsche Rijn. Toen de man hen zag, vluchtte hij. De inbreker wist te ontkomen. Het is nog niet duidelijk of deze persoon degene is die vorig weekend is aangehouden.

De politie waarschuwde kinderdagverblijven eerder al voor diefstal en adviseerde waardevolle spullen goed op te bergen. In de omgeving van Leidsche Rijn werd in de afgelopen maanden verschillende keren ingebroken in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Of de aangehouden man van alle inbraken wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.