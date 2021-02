Het asielzoekerscentrum (azc) in de Utrechtse wijk Oog in Al heeft zondag blank gestaan nadat een waterleiding was vernield. De politie heeft één persoon aangehouden.

Het is niet duidelijk of de persoon een bewoner van het asielzoekerscentrum is. De wijkagenten van Oog in Al schrijven op Instagram dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangifte heeft gedaan. Ook is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

De brandweer moest eraan te pas komen om het water te stoppen. Volgens de wijkagenten hebben de bewoners van het asielzoekerscentrum de handen ineengeslagen om het water op te ruimen.