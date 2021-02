Een verwarde man is in de nacht van zondag op maandag bij station Hilversum in de auto van veiligheidsmedewerkers van de NS gesprongen.

De man had als gevolg van drank en een slaaptekort angstige ideeën in zijn hoofd, schrijft wijkagent Miquel Wijna op Instagram. Hij verliet zijn woning en rende naar het station, waarop hij in de NS-auto ging zitten.

De beveiligers van de NS schakelden de politie in. De agenten hebben de man kunnen overdragen aan een instelling.