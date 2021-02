Een groep motorcrossers heeft zondag illegaal op een zanderig terrein bij de Haarrijnseplas in Utrecht gereden en daar voor overlast gezorgd. De politie heeft ze weggestuurd.

Een woordvoerder van de politie spreekt van ruim twintig motorcrossers. "Hen is duidelijk gemaakt dat daar niet gecrost mag worden. Ze hebben een waarschuwing gekregen en zijn daarna vertrokken."

De motoren zorgden voor flinke geluidsoverlast in het nabijgelegen Maarssenbroek. Inwoner Sander Jonker, die de Facebook-groep Bewoners Stichtse Vecht beheert, kreeg van omwonenden tientallen meldingen daarover. "Ik heb de politie, die in de buurt was, gevraagd in te grijpen."