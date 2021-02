De politie heeft twee tieners uit Utrecht aangehouden op verdenking van afpersing. De twee zouden een dertienjarige jongen met geweld onder druk hebben gezet.

Twee jongens van zeventien en veertien jaar zijn eerder deze week aangehouden, meldt het politieteam Vleuten-De Meern. De oudste van de twee is donderdag voor twee weken in bewaring gesteld. De veertienjarige jongen is onder strenge voorwaarden naar huis gestuurd.

Details over de gewelddadige afpersing heeft de politie niet bekendgemaakt.