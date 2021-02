De gemeente Utrecht komt met een tijdelijk voorstel voor de horeca. Wanneer de terrassen weer open mogen, kunnen horecazaken hun terras tijdelijk uitbreiden of een nieuw terras maken.

Horecabedrijven die dit willen, kunnen bij de gemeente een vergunning aanvragen. Vervolgens wordt beoordeeld of dit veilig kan.

Voor horecabedrijven aan een plein, zoals de Neude, geldt dat zij samen een plan moeten maken. De vergunning is geldig tot 1 november 2021, of korter, als de anderhalvemetermaatregel niet meer nodig is.