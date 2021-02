De politie Utrecht heeft het signalement vrijgegeven van twee tieners die op 21 januari een krantenbezorger hebben bedreigd met een steekwapen. Ook werd de bezorger beroofd van zijn telefoon.

Het twintigjarige slachtoffer bezorgde op de bewuste donderdag rond 16.30 uur kranten in de Utrechtse wijk Lunetten toen de twee jongens naar hem toe kwamen. Vanwege de bedreiging nam het slachtoffer de benen, maar hij viel en gaf alsnog zijn telefoon af.

Volgens het signalement van de politie hebben de jongens een lichtgetinte huidskleur, kort zwart haar en geen gezichtsbeharing. De een droeg zwarte handschoenen, een blauwe spijkerbroek en een blauwe jas met capuchon. De ander was in een blauwe spijkerbroek met zwarte jas en capuchon gekleed.

De politie roept getuigen of mensen die meer informatie hebben over de overval op zich te melden via het algemene politienummer.