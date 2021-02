Het Allergiecentrum van het Diakonessenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht gaan nauwer samenwerken om kinderen met allergieën sneller te helpen.

Zodra ouders zich met een kind met allergische klachten melden bij een van de twee ziekenhuizen in Utrecht, gaat een gezamenlijk team met een kinderallergoloog, kinderarts, kinderdermatoloog, kinderlongarts, kinderdiëtist en verpleegkundig specialisten bekijken waar en hoe het kind het beste geholpen kan worden.

Afhankelijk van de aard en ernst en de benodigde behandeling van de allergie, kan dat zowel in het Allergiecentrum van het Diakonessenhuis als in het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn. In de meeste gevallen zal dit in het Diakonessenhuis zijn. Alleen kinderen die hoogcomplexe zorg nodig hebben, gaan naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Het Diakonessenhuis opende in 2018 al een specialistisch Allergiecentrum voor kinderen met huidaandoeningen of luchtwegklachten. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) werd vooral zorg geboden aan kinderen met zeer complexe allergische klachten