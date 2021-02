De politie heeft in februari vijftig snelheidsboetes uitgeschreven op de Waterlinieweg in Utrecht. Eén bestuurder overschreed de maximumsnelheid met 49 kilometer per uur.

Op de Waterlinieweg, een voormalige snelweg, geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Toch rijden veel bestuurders nog steeds veel te hard op de weg. Dat de gemeente de weg enkele jaren geleden aanpakte, om de allure van snelweg te laten verdwijnen, heeft daaraan weinig veranderd.

In samenwerking met de gemeente Utrecht zijn inmiddels tekstkarren geplaatst die weggebruikers nog eens extra attenderen op de toegestane snelheid.