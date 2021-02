Utrecht gaat definitief werken met een centraal aanmeldsysteem voor basisscholen. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt op deze manier ouders gelijke kansen te geven om hun kind op de school van hun voorkeur geplaatst te krijgen.

Bij de nieuwe aanpak worden de plekken op de basisscholen gelijktijdig verdeeld via een centraal systeem. Als een school voldoende plekken heeft voor alle aanmeldingen, worden alle kinderen op de school toegelaten. Volgens wethouder Anke Klein (D66, onderwijs) is er op ongeveer 75 van de 114 basisscholen voldoende plek.

Bij de scholen waar sprake is van 'overaanmelding', worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die een broertje of zusje op de school hebben of kinderen met een indicatie dat ze een (taal)achterstand hebben. Kinderen die op een voorschool zitten die een samenwerking met de school heeft of in de buurt wonen, hebben ook voorrang. De overige plekken worden dan verloot.

Vorig jaar werd bekend dat veel scholen in de stad schaduwlijsten gebruiken waarop ouders hun kind al vroeg kunnen aanmelden en zo meer kans maken om een plek te bemachtigen. In Utrecht waren populaire scholen echter soms al jaren van tevoren 'volgeboekt'.