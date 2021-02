Het Utrechtse grondstoffenbedrijf De Clique vestigt zich op het terrein van het voormalige tuincentrum Overvecht en gaat uitbreiden met onder meer een grote oesterzwamkwekerij.

De Clique haalt gft-afval op bij restaurants en horecabedrijven, waar het vaak in de vuilnisbak belandt. Het bedrijfje stimuleert het scheiden van zogeheten biostromen zoals koffiedrab en sinaasappelschillen in de keukens, waardoor hergebruik mogelijk is.

De Clique bestaat sinds 2019 en is tijdelijk gevestigd op een braakliggend terrein aan de Europalaan. Recent werd bekend dat het bedrijf subsidie krijgt vanuit een Europees Fonds. Daarmee kan het verhuizen naar het terrein van tuincentrum STECK, waar voorheen tuincentrum Overvecht was gevestigd.

Daar wil De Clique een 'grondstoffenhub' creëren om 1.300 ton gft per maand in te zamelen en te verwerken. Om koffiedrab een nuttige toepassing te geven, komt er een oesterzwammenkwekerij. Oesterzwammen groeien goed op koffieresten. Het doel is om zo veel mogelijk lokale producten te maken.