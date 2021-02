De politie heeft woensdag vier mannen aangehouden die verdacht worden van drugsgerelateerde delicten. De politie vermoedt dat twee van hen tot de top van de Utrechtse drugshandel behoren.

De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek naar een netwerk dat zich vermoedelijk bezighoudt met omvangrijke handel in cocaïne en heroïne in de omgeving van Utrecht. De vier mannen die woensdag werden opgepakt, komen allemaal uit Utrecht. Twee van hen zijn 23 jaar oud, de andere twee zijn 28 en 26 jaar.

Twee hoofdverdachten worden verdacht van grootschalige handel in cocaïne en heroïne in Utrecht en transport hiervan naar het buitenland. De twee anderen worden verdacht van een beperktere, faciliterende rol binnen het netwerk.

"Met deze aanhoudingen hebben we een flinke klap uitgedeeld aan de Utrechtse drugshandel", zegt politiechef Liesbeth Maas. "Tegelijkertijd zijn we realistisch en weten we dat er nieuwe spelers klaarstaan om dit 'gat' te dichten."

Op verschillende plekken in de regio werden woensdag doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in Nieuwegein, Soesterberg en op vier plekken in Utrecht. Er werden kilo's harddrugs gevonden met een straatwaarde van meer dan 150.000 euro en een grote hoeveelheid contant geld. Ook werden dure horloges, een auto en een vuurwapen in beslag genomen.