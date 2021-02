De gemeente Utrecht krijgt geen extra geld van het Rijk om nieuwe huizen te bouwen. De aanvraag van de gemeente voor een uitkering van de Woningbouwimpuls voor het project Beurskwartier 1 is afgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 266 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van nieuwe woningen. Dat geld is voor het grootste deel bedoeld voor het bouwen van starterswoningen en woningen voor mensen met een middeninkomen. Gemeenten en provincies konden hiervoor een aanvraag indienen.

In november vroeg de gemeente Utrecht de staat om extra geld voor het bouwen van meer sociale woningen. In het Beurskwartier moeten ongeveer 3.000 nieuwe huur- en koopwoningen worden gebouwd voor zo'n 4.000 tot 5.000 mensen. Ook komen er werkplekken voor ongeveer 5.000 mensen en worden er twee parken aangelegd.

Reden voor afwijzing aanvraag nog onbekend

Maar de aanvraag is afgewezen. "Tot onze teleurstelling zijn we woensdag 17 februari mondeling geïnformeerd dat deze aanvraag niet gehonoreerd is door het ministerie van Binnenlandse Zaken", staat in de brief. "De komende weken zal duidelijk worden om welke reden en zal vanuit het ministerie een nadere toelichting volgen."

De interesse in een bijdrage vanuit de staat was volgens het ministerie zo groot dat aanvankelijk ook niet alle positief beoordeelde aanvragen geld konden krijgen. Minister Ollongren besloot daarom de financiële bijdrage van 225 miljoen euro te verhogen naar 226 miljoen euro.

Welke gevolgen de afwijzing voor de bouw van Beurskwartier 1 heeft, moet nog blijken. "Binnenkort zullen we terugkomen op de effecten en het vervolg", aldus de gemeente. Ook gaat de gemeente onderzoeken of het kansrijk is om nogmaals een aanvraag voor de Woningbouwimpuls te doen.