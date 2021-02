De coronacrisis laat ook in de Utrechtse binnenstad haar sporen na. Het aantal leegstaande winkelpanden nam in 2020 fors toe, zo blijkt donderdag uit cijfers van de gemeente Utrecht.

In de kern van het winkelgebied in de Utrechtse binnenstad is de leegstand in ruim een jaar tijd met dertien panden toegenomen. Bij een meting eind 2019 ging het om 27 winkels, tegenover 40 lege panden in januari 2021. Opvallend is dat er met name sprake van leegstand is in belangrijke winkelstraten als de Steenweg en de Lange Elisabethstraat.

De gemeente liet vorig jaar al weten dat het aantal bezoekers in het Utrechtse centrum met 49 procent is gedaald. De omzet is gemiddeld (op basis van 39 branches) met 39 procent teruggelopen. De omzetten van mode- en schoenenwinkels zijn in sommige gevallen met meer dan 50 procent teruggevallen.

De gemeente werkt aan een plan om leegstand in de binnenstad aan te pakken. Daarbij is "actieve medewerking van vastgoedpartijen op korte termijn noodzakelijk", zo schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Het plan moet volgende maand klaar zijn.