De trams op het traject van de Uithoflijn rijden dinsdag weer nadat er in de ochtend een wisselstoring was. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing was. Maandag stonden de trams ook al meerdere uren stil door een mankement.

Het tramverkeer lag dinsdag ruim een uur stil door een wisselstoring, die rond 9.30 uur begon. Of deze storing is veroorzaakt door smeltwater, kon een woordvoerder van het vervoerbedrijf nog niet vertellen.

Maandag was smeltend water als gevolg van de dooi de oorzaak van de wisselstoring. Volgens een woordvoerder veroorzaakte smeltende sneeuw voor een enorme wateroverlast op de rails. Het drainagesysteem kon de watermassa niet verwerken.

De wateroverlast zorgde ervoor dat de wisselsystemen niet meer werkten en het tramverkeer tussen Utrecht Centraal en Science Park een groot deel van de dag stillag. Om 17.00 uur ging de tram weer rijden.

Er zijn de laatste maanden veel storingen met de nieuwe trams tussen Utrecht en De Uithof en Utrecht en Nieuwegein. Bij het eindstation in Nieuwegein-Zuid waren vorige maand vier wisselstoringen en bewoners van de wijk Rijnsweerd in Utrecht klagen al weken over geluidsoverlast van de Uithoflijn. Het zijn daar met name de wielen van de tram die voor overlast zorgen.