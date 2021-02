De man die wordt verdacht van het lastigvallen van verschillende vrouwen in de Utrechtse wijk Lunetten moet langer vast blijven zitten. De rechter-commissaris heeft de 28-jarige verdachte in voorlopige hechtenis geplaatst.

Dat betekent dat de man zeker nog veertien dagen in een cel moet verblijven. De raadkamer beslist volgende week of de voorlopige hechtenis moet worden verlengd tot negentig dagen.

De man werd vrijdag aangehouden op verdenking van het belagen van verschillende vrouwen. Ook doorzocht de politie drie panden in Utrecht. De incidenten leidden tot veel onrust in de Utrechtse wijk. Vrouwen werd geadviseerd om samen te fietsen en verlichte routes te kiezen zolang er niemand was aangehouden.

Volgens de politie vond het laatste incident plaats op 26 september. Toen werd een vrouw door een man in een grijze hoody lastiggevallen op het Houtensepad. De politie hield er destijds sterk rekening mee dat het om dezelfde man ging die eerder in het grensgebied van Lunetten en Hoograven vrouwen had lastiggevallen.