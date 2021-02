De gemeente Utrecht wil autovrije schoolstraten invoeren die de verkeersveiligheid rond deelnemende basisscholen moet verbeteren.

Eerder werd een proef gedaan met een parkeerverbod in de wijk Lunetten en de Utrechtse Staatsliedenbuurt. Hierbij werden de straten waaraan de scholen liggen twee keer per dag 30 minuten lang met een hek afgesloten voor automobilisten. Verkeersregelaars en ouders werden ingezet om alles in goede banen te leiden.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de verkeersveiligheid inderdaad verbeterde. "Daarom willen we deze maatregel ook voor andere scholen beschikbaar maken", laat een woordvoerder van de gemeente weten. De gemeente Utrecht denkt twee tot vier schoolstraten per jaar te kunnen instellen.