Politieagenten in de Utrechtse wijk Oog in Al hebben zaterdag drie bekeuringen uitgedeeld aan een vrouw die door rood licht reed, hierdoor bijna een aanrijding veroorzaakte en wegfietste toen de politie haar staande hield.

"Ze reed weg nadat we haar twee keer hadden gevraagd om haar ID-bewijs. Ze bleef bewust midden op het fietspad rijden, zodat wij haar niet konden inhalen", meldt de wijkagent van Oog in Al op sociale media. De agenten probeerden haar over te halen te stoppen en zetten zwaailichten aan om haar aandacht te trekken.

"Uiteindelijk moesten wij haar vanuit de auto vastpakken om haar te doen stoppen. Toen zij hierdoor onderuitging, stapte zij weer op haar fiets en fietste doodleuk wéér de andere kant op." Hierna kon de politie haar wel vastpakken.

De vrouw is bekeurd voor het negeren van een rood stoplicht, de weigering om een ID-bewijs te tonen en het negeren van de politie. Haar verklaring hiervoor was dat "heel veel mensen in Utrecht toch door rood rijden".