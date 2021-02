De brandweer heeft zaterdagmiddag een melding binnengekregen over een vermoedelijke brand in de Decathlon aan het Vredenburg in Utrecht. Ter plaatse bleek het om een lekkage te gaan, meldt Veiligheidsregio Utrecht op Twitter.

De oorzaak was een gesprongen waterleiding van de stadsverwarming. Daardoor leek het alsof er sprake was van brand door stroomvervorming.

De brandweer gaat de lekkage verhelpen. Stichting Salvage is ingeschakeld om te helpen bij de schadeafhandeling.