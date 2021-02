Een achttienjarige Utrechter die ervan wordt verdacht op 25 januari een vuurwerkbom te hebben gegooid naar het filiaal van de Albert Heijn aan de 't Goylaan, komt voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de politierechter vrijdag besloten.

De man zou samen met twee anderen de bom hebben aangestoken en die bewuste maandagavond naar de pui van de winkel hebben gegooid. Het gevolg was een grote ravage. Het incident vond plaats een dag na de heftige rellen in Eindhoven.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de Utrechter zou vrijdag plaatsvinden, maar is op verzoek van de verdediging uitgesteld, omdat een getuige nog moet worden gehoord. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is duidelijk op camerabeelden te zien dat de achttienjarige de aansteker zou hebben aangegeven, waarmee de vuurwerkbom is aangestoken.

De drie verdachten zouden deel uitmaken van een groep, die zich de 'strijders van Hoograven' noemt. Deze groep jongeren zou er 25 januari op uit zijn geweest om herrie te gaan schoppen in de wijk.

Sinds zijn arrestatie zat de Utrechter vast. Zijn raadsman pleitte er vrijdag voor haar cliënt onder stringente voorwaarden uit voorlopige hechtenis te schorsen. Volgens het OM is er recidivegevaar, maar kan ermee leven als de verdachte onder stringente voorwaarden op vrije voeten komt, zodat hij wat structuur in zijn leven kan krijgen.

De man zelf benadrukte dat hij zich aan deze voorwaarden zou houden en bereid is zich te laten helpen. In eerste instantie voelde hij echter zeer weinig voor hulp. De politierechter stemde uiteindelijk met het verzoek van de raadsman in om haar cliënt uit voorlopige hechtenis te schorsen. De rechtszaken tegen de twee andere verdachten van het gooien van de vuurwerkbom zijn eerder al aangehouden.