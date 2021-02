Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het geen groen licht geeft voor een Utrechtse proef waarbij drie horecabedrijven worden heropend. Experimenten met restaurants zijn niet nodig, zegt een woordvoerder over het voorstel van de Utrechtse horeca en de GGD.

Utrecht wil met een proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplaatsen, een restaurant met zitplaatsen en een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca weer veilig open kan.

"Utrecht verdient het dat er nú goed wordt nagedacht over een 'intelligente heropening' van de samenleving die aan de orde is zodra maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden", aldus burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn proeven met restaurants echter "niet nodig". "In de routekaart die het kabinet vorige week bekend heeft gemaakt, wordt al beschreven dat restaurants als eerste weer heropend kunnen worden als de epidemiologische situatie dat toestaat. Dat kan, als men zich aan de coronaregels houdt en aan het maximumaantal gasten. Het is dus niet nodig om daar nu proeven mee te doen."

Experimenteren met field labs

Voor de 'natte horeca' - waar cafés onder vallen - geldt dat er wél zogenoemde field labs komen. "Over de opzet van die experimenten wordt nu nog overlegd met Koninklijke Horeca Nederland en de Horeca Alliantie", zegt de woordvoerder.

Als het kabinet die opzet goedkeurt, kan worden bekeken onder welke voorwaarden de natte horeca te zijner tijd weer de deuren kan openen. De verwachting is dat in maart de eerste field labs kunnen beginnen.



Dijksma hoopt dat een proef in haar stad al over twee weken kan beginnen. Dat is niet realistisch, zeggen kabinetsbronnen. Het aantal coronabesmettingen en de onzekerheid rond de Britse variant zijn nog te groot om al op korte termijn te beginnen met het heropenen van de horeca.