De provincie Utrecht financiert een actie van Plan Boom Utrecht om in maart tienduizend gratis boompjes uit te delen aan inwoners. De actie moet zorgen voor een groenere woonomgeving.

Deelnemers aan de actie kunnen kiezen uit acht verschillende soorten boompjes, waaronder de haagbeuk, gele kornoelje en de meidoorn. Iedereen mag tussen de tien en veertig boompjes meenemen. Door het minimumaantal wordt samenwerken met buren aangeraden.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot staat volledig achter het initiatief. "Komende jaren willen we in de provincie 600.000 extra bomen planten. Dat is goed voor mens en natuur. Daarom ondersteunt de provincie graag dit project waarbij mensen hun eigen woonomgeving vergroenen. Het is mooi om te zien dat buren dit samen in de straat of met de buurt oppakken."

Geïnteresseerden kunnen zich tot 8 maart online inschrijven voor de uitdeelactie. Op 12 en 13 maart kunnen de boompjes op meerdere plekken worden opgehaald. Dat gebeurt coronaproof via een drive-through.

"Bomen zijn goed voor een groenere en gezondere provincie. Ze versterken de natuur. Ook nemen bomen CO2 op, zorgen voor koelere steden en dorpen in de zomer en houden water vast in droge tijden", aldus een woordvoerder van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).