In bermen in de provincie Utrecht is in de afgelopen twee maanden 2 ton aan afval opgehaald, meldt bouwbedrijf Heijmans. Samen met schoonmaakbedrijf CSU en recyclebedrijf Renewi zet het bedrijf zich in om voor schone bermen te zorgen.

Door zwerfvuil te verwijderen en zoveel mogelijk te recyclen, willen de bedrijven een bijdrage leveren aan de verbetering van het grote Utrechtse natuurgebied.

Slechts 15,6 procent van het afval dat in de bermen is gevonden is pmd-afval, zoals plastic blikjes. De overige vondsten bestaan uit restafval. "Er lagen vooral enorm veel autobanden", zegt Christine Verspui van Heijmans.

Volgens programmamanager ruimte Jan-Willem Burgmans vormen bermen belangrijke verbindingswegen tussen natuurgebieden. Het groen langs de Nederlandse wegen, vaarwegen en spoorlijnen beslaat ongeveer 1.500 vierkante kilometer. Dat is de helft van het volledige natuurnetwerk.

"Helaas zijn de bermen ook het minst bekende natuurgebied van Nederland: voor velen zijn ze weinig meer dan een veiligheidsstrook of publieke afvalbak", aldus Verspui.