Een negentienjarige Utrechter is vanwege opruiing veroordeeld tot een celstraf van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk. De man riep twee weken geleden via sociale media op tot rellen op het Smaragdplein in Utrecht.

De officier van justitie eiste ook een taakstraf van 120 uur. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte ging de rechtbank daar niet in mee. Aangezien de verdachte al twee weken in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet weer de cel in.

De Utrechter is een van de vier verdachten die zich woensdag moesten verantwoorden, omdat ze opruiende teksten hadden verspreid om mensen op te roepen mee te doen aan de avondklokrellen.

De drie andere verachten komen uit Almere, Weesp en Hilversum. Zij kregen cel- en taakstraffen opgelegd voor het oproepen tot rellen in hun eigen woonplaatsen.