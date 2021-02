Utrechters kunnen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart vanuit de auto coronaproof stemmen. Dat kan via een speciale drive-through die op 17 maart op P+R Papendorp wordt ingericht.

De drive-through is inmiddels getest en blijkt een geschikt alternatief voor mensen die vanuit de eigen auto of fiets hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen willen uitbrengen, schrijft de gemeente in een raadsbrief.

De stemstraat is géén oplossing voor mensen die besmet zijn met het coronavirus. Mensen met coronagerelateerde klachten wordt gevraagd om thuis te blijven. Zij kunnen wel gebruikmaken van verruimde mogelijkheden voor een volmacht.

Vanuit het Rijk zijn er daarnaast nog een paar aanvullende alternatieven. Utrechtse zeventigplussers krijgen bijvoorbeeld een stempluspas, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om per brief te stemmen. Ook kunnen ze de briefstemmen afgeven bij negen afgiftepunten in de stad.

Mensen in de coronarisicogroep krijgen daarnaast de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen, namelijk op 15 en 16 maart. In Utrecht zijn dan 22 stembureaus geopend.