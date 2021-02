De politie heeft vrijdag een zeventienjarige man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van een overval in de Galvanistraat in Utrecht, meldt de politie dinsdag. De overval gebeurde tijdens de verkoop van spullen via Marktplaats.

Tijdens de marktplaatsverkoop bedreigde de jongen de bewoners van het huis met een wapen. Vervolgens nam de Utrechtse verdachte de benen: hij ging er, zonder te betalen, met een gestolen telefoon vandoor.

Rond 20.30 uur wist de politie de jongen aan te houden. Een getuige had het signalement en de vluchtrichting van de verdachte onthouden en daarnaast bleken er duidelijke camerabeelden beschikbaar te zijn. De verdachte zit nog vast.