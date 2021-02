Woningcorporatie Bo-Ex komt toch in actie in de 'schimmelflat' in de Utrechtse wijk Overvecht. Bewoners hebben een formulier gekregen waarop ze hun klachten kunnen melden. Nog deze week lost Bo-Ex een aantal urgente problemen op, belooft een woordvoerder.

De flat aan de Hanoidreef kwam vorige week in het nieuws, omdat huurders alarm sloegen over het grote achterstallig onderhoud aan het gebouw. Veel bewoners hebben last van schimmel, vochtplekken en slechte ramen en deuren.

Een huurder vertelde dat het altijd vochtig is in huis. Er lieten zelfs wandtegels in de badkamer los, wat lekkage bij onderburen tot gevolg had. In de gemeenteraad werden vragen over de slechte woonomstandigheden gesteld. Wethouder Kees Diepeveen beloofde daarop contact te zoeken met Bo-Ex.

Er wordt al jaren gesproken over de toekomst van de flat, maar in de tussentijd is amper onderhoud gepleegd. De woningcorporatie zei vorige week dat er ondanks de slechte staat gewacht moet worden op een beslissing over renovatie of nieuwbouw.

Een woordvoerder van Bo-Ex zegt nu dat de omvang van de acute klachten groter blijkt dan eerder bekend was. Inmiddels heeft bijna de helft van de huurders het klachtenformulier ingevuld.