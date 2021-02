Het busverkeer in de regio Utrecht is dinsdag voor een deel weer opgestart. Vanwege het winterweer rijden echter nog niet alle bussen volgens de dienstregeling.

Vervoerder U-OV heeft dinsdagochtend vroeg de dienstregeling normaal opgestart. Ook de trams vertrekken volgens de dienstregeling.

Alleen lijn 2 in de binnenstad en lijn 127 tussen Vleuten en Kockengen rijdt nog niet. In het buitengebied waar lijn 127 doorheen rijdt, is het op sommige plekken nog te glad.

De streekbussen van Syntus rijden tot 9.30 uur nog niet. De vervoerder hoopt later deze ochtend met een aantal grote lijnen op te starten.