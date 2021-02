Coronapatiënten in het Diakonessenhuis in Utrecht kunnen sinds maandag iets eerder het ziekenhuis verlaten. Ze kunnen dankzij een app hun temperatuur en de zuurstofwaarde van hun bloed meten. Eerder moesten ze daarvoor in het ziekenhuis blijven.

Het gaat om patiënten die voldoende hersteld zijn, maar nog wel gemonitord moeten worden. Vanuit huis doen ze drie metingen per dag en daarna beantwoorden ze een korte vragenlijst. Een team van verpleegkundigen en longartsen volgt de thuispatiënten en neemt zo nodig contact met hen op.

Ook zijn er vaste belafspraken met de patiënt om te horen hoe het gaat. De lichaamstemperatuur kunnen patiënten met een eigen thermometer opmeten. Voor het opmeten van het zuurstofgehalte van het bloed krijgen patiënten apparatuur te leen van het ziekenhuis.

Op dit moment liggen in het Diakonessenhuis drie coronapatiënten op de intensive care en zeven in de kliniek. Mensen uit die laatste groep kunnen nu eerder naar huis, waardoor plekken beschikbaar komen voor nieuwe patiënten.

Hoe snel deze patiënten vervroegd naar huis kunnen, is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. Het ziekenhuis verwacht ongeveer tien patiënten op afstand te kunnen volgen.