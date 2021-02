Door de weersomstandigheden blijven veel basisscholen in Utrecht maandag dicht en rijdt het openbaar vervoer niet. Vanaf 12.00 uur geldt code geel voor het hele land.

"We hadden ons heel erg op de opening verheugd en waren er helemaal klaar voor, dat maakt het heel zuur", zegt directeur Mirte van de Berg van de Utrechtse basisschool De Twaalfruiter. Veel scholen konden door de gladheid en de sneeuw hun deuren toch niet openen.

In de regio Utrecht rijden maandagochtend geen trams en bussen. "Helaas kunnen we nog niet veilig uitrijden. We blijven de situatie in de gaten houden", meldt vervoerder U-OV.

Alle test- en vaccinatielocaties van GGD regio Utrecht zijn maandag weer open. Alleen de mobiele testbus rijdt nog niet. Mensen met een afspraak voor een test in de bus worden gebeld voor een alternatieve afspraak.

Maandagochtend is er nog steeds op uitgebreide schaal sprake van gladheid als gevolg van sneeuwduinen, ijsplaten en eerder gevallen sneeuw. Het KNMI heeft tot maandag 12.00 uur code oranje afgegeven