Een man probeerde in de nacht van zaterdag op zondag aan een boete te ontsnappen door op blote voeten het ijskoude water van de Leidsche Rijn in te rennen. De man was om 1.00 uur nog buiten.

De boete voor het negeren van de avondklok bedraagt 95 euro. De man verklaarde zelf dat hij het water in rende om te voorkomen dat hij een boete kreeg. "De collega's stonden even raar te kijken vannacht", meldt de politie Vleuten-De Meern.

Het incident deed zich voor ter hoogte van de Meernbrug bij de Rijksstraatweg. De temperatuur van het riviertje tussen Vleuten en Harmelen bedraagt momenteel een schamele 5 graden.

Agenten hebben de man vlug op het droge geholpen en een ambulance gebeld. Ambulancepersoneel heeft de man vervolgens nagekeken. De opzet van de man lijkt overigens geslaagd: de politie laat weten dat hij uiteindelijk geen boete heeft gekregen.