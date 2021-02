Regio Utrecht is in nacht van zaterdag op zondag bedolven onder een dik pak sneeuw. Het levert prachtige plaatjes op, maar ook de nodige overlast. De regiotaxi in de provincie rijdt niet en tram 60 wordt geplaagd door wisselproblemen.

Eerder probeerde U-OV de tramlijn nog te laten rijden, maar tevergeefs. Wel zijn de busdiensten normaal opgestart. U-OV raadt reizigers aan gebruik te maken van de bus.

De GGD regio Utrecht heeft zondag alle test- en vaccinatielocaties gesloten vanwege de sneeuwval. Ook de bibliotheeklocaties op de Neude, Oog in Al en Leidsche Rijn Centrum zijn dicht. Mensen die voor zondag een afspraak hadden staan, worden gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor de veiligheid van de passagiers en chauffeurs, heeft de provincie Utrecht besloten de regiotaxi op zondag niet te laten rijden. Voor maandag wordt de situatie opnieuw beoordeeld. In de loop van zondag is meer bekend over of de regiotaxi volgende week wel weer rijdt.

Gemalen uit en vaarverbod om ijsgroei te bevorderen

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen in de komende vorstperiode te bevorderen. Gemalen worden waar het kan uitgezet en stuwen worden zodanig ingesteld dat de stroming van het water minimaal is.

Met ingang van maandag wordt om dezelfde reden een vaarverbod van kracht voor alle vaarwegen in het zuidelijk deel van Utrecht en een deel van Zuid-Holland. Het verbod geldt onder meer voor de Grecht, de Wierickes, de Lange Linschoten, de Montfoortse Vaart, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Leidsche en (deels) Oude Rijn. Eerder stelde de gemeente Utrecht ook al een vaarverbod in op de stadswateren.