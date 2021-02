Het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum gaat op de schop. Op het plein moeten in 2025 verschillende culturele instellingen en buitenruimtes verrijzen, zo maakte wethouder Anke Klein (D66, cultuur) donderdag bekend. Utrecht investeert 45 miljoen euro om het gebied een groot cultureel centrum te maken.

Het gaat om onder andere expositieruimtes, studio's voor dans, theater en muziek, een presentatieruimte, ateliers, horeca en werkplaatsen voor onderwijs en creatieve industrie.

"Voor veel bewoners en bezoekers is de verdere ontwikkeling van het Berlijnplein het puzzelstukje dat Leidsche Rijn Centrum compleet maakt", zegt Klein. "Het besluit om hier te investeren is mede ingegeven op de groeiende behoefte aan culturele activiteiten in Leidsche Rijn en de stad."

Om de herinrichting gestalte te geven, wil de gemeente uiteenlopende (culturele) organisaties een plek geven. Het makershuis RAUM en de nieuwe culturele organisatie DePlaatsmaker krijgen hierin een belangrijke rol.

Ook voor de kunstwerkplaats voor kinderen De Vrijstaat, theatergezelschap het NUT (Nieuw Utrechts Toneel), de Buurtwerkkamer Leidsche Rijn, ontwerperscollectief Goede Vrijdag en stedelijk adviesbureau Jonge Honden ziet de gemeente een plek weggelegd op het nieuwe plein.

In november ging een cultuurgebouw op het Berlijnplein nog in vlammen op. Het ging om het pand van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT), stadslab RAUM, buurtwerkkamer Leidsche Rijn en adviesbureau Jonge Honden. De politie hield vier minderjarige verdachten aan op verdenking van brandstichting. Eigenaar DePlaatsmaker liet al weten dat het cultuurgebouw wordt herbouwd.