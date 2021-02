De vrachtwagenchauffeur uit Leusden die in 2018 een dodelijk ongeval veroorzaakte in De Meern, is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. Ook krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging.

De straf voor de 39-jarige Michael dos S. is lager dan de eis van de officier van justitie van twee weken geleden. Die eiste 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar met een proeftijd van drie jaar.

Dos S. kwam op 30 oktober 2018 met zijn vrachtwagen klem te zitten in een onbekende straat in De Meern en zette zijn voertuig in z'n achteruit. Hij belandde ongemerkt op de busbaan, zag te laat dat hij door rood over een kruising reed en botste frontaal op een bestelbus. De chauffeur van de bestelbus, een 51-jarige man uit Utrecht, bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het rijgedrag van de vrachtwagenchauffeur "aanmerkelijk onvoorzichtig" en "onoplettend" was. Dat het slachtoffer geen gordel droeg, brengt daar geen verandering in, aldus de rechtbank. Omdat Dos S. langer dan de wettelijke termijn van twee jaar heeft moeten wachten op een veroordeling, krijgt hij veertig uur minder taakstraf dan gebruikelijk.

Dos S. betuigde twee weken geleden tijdens de zitting spijt voor het dodelijke ongeval in De Meern. Hij heeft contact gehad met de zoon van het slachtoffer. "Hij zei dat ze het me vergeven. Dat vind ik natuurlijk heel fijn, maar het blijft verschrikkelijk."